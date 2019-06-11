Леди Гага впервые отреагировала на обвинения в расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк

Американская певица Леди Гага высказалась по поводу расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, исполнительница обратилась к публике во время выступления в Лас-Вегасе перед исполнением песни Shallow, которую в фильме «Звезда родилась» она исполняет с Купером.

«Будьте тактичны или отвалите», — сказала Леди Гага.

Ранее сообщалось, что актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались.

Актер и супермодель начали встречаться весной 2015 года. О том, что пара могла разорвать отношения, заговорили после выхода режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где актер и режиссер сыграл любовника героини Леди Гаги.