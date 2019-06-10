Бари Алибасов впервые очнулся

Продюсер Бари Алибасов, находящийся в медикаментозном сне, ненадолго пришел в сознание и снова его потерял, передает РЕН ТВ.

Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

«С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов не вышел из медикаментозного сна в поставленный срок.

В состояние медикаментозного сна Алибасова ввели 6 июня для того, чтобы снять болевые ощущения и упростить проведение экстренной терапии. Сын Алибасова сообщил, что при лечении возникли осложнения: один из ожогов зарастает неправильно, и из-за этого кишечник может закупориться.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.