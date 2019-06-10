Звезда «Во все тяжкие» обрушился с критикой на Трампа

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Во все тяжкие», раскритиковал президента США Дональда Трампа за отношение к СМИ, сообщает Variety.

Во время вручения премии «Тони» Крэнстон обрушился с критикой на Трампа за обвинение СМИ в недостоверных публикациях.

«СМИ не враг народа. Демагогия — враг народа », — раскритиковал Крэнстон твиты Трампа о «поддельных новостях» и «коррумпированных СМИ».

Крэнстон, который получил премию Тони за роль новостного журналиста Говарда Била постановке «Сеть», посвятил свой приз журналистам.

Ранее сообщалось, что звезда «Во все тяжкие» получил премию «Тони».