Звезда «Во все тяжкие» получил премию «Тони»

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Актер Брайан Крэнстон, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Во все тяжкие», победил в номинации «Лучший ведущий актер в спектакле» на премии «Тони». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, Крэнстон получил статуэтку за роль Говарда Била в постановке «Сеть» по мотивам одноименного фильма 1976 года.

Как отмечается, в номинации «Лучший ведущий актер в мюзикле» победил Сантино Фонтана за роль в «Тутси».

При этом победителем в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле» стал Андре де Шилдс за роль в «Hadestown».

Ранее стали известны номинанты театральной премии «Тони».