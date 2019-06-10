Звезда «Во все тяжкие» получил премию «Тони»
Актер Брайан Крэнстон, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Во все тяжкие», победил в номинации «Лучший ведущий актер в спектакле» на премии «Тони». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, Крэнстон получил статуэтку за роль Говарда Била в постановке «Сеть» по мотивам одноименного фильма 1976 года.
Как отмечается, в номинации «Лучший ведущий актер в мюзикле» победил Сантино Фонтана за роль в «Тутси».
При этом победителем в номинации «Лучшая мужская роль в мюзикле» стал Андре де Шилдс за роль в «Hadestown».