Джеймс Ван отреагировал на закрытие «Болотной твари»

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Режиссер Джеймс Ван, который выступил исполнительным продюсером «Болотной твари», прокомментировал закрытие сериала после премьеры первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

«Не знаю и не понимаю, почему сериал «Болотная тварь» был отменен», — заявил Ван.

По его словам, все кто работал над проектом вложили в него «частичку своего сердца».

Он также добавил, что гордится работой, которая была проделана над сериалом.

Ранее сообщалось, что «Болотная тварь» выходит из трясины в новом тизере.