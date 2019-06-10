Джеймс Ван отреагировал на закрытие «Болотной твари»
Режиссер Джеймс Ван, который выступил исполнительным продюсером «Болотной твари», прокомментировал закрытие сериала после премьеры первого сезона. Об этом сообщает Deadline.
«Не знаю и не понимаю, почему сериал «Болотная тварь» был отменен», — заявил Ван.
По его словам, все кто работал над проектом вложили в него «частичку своего сердца».
Он также добавил, что гордится работой, которая была проделана над сериалом.
Ранее сообщалось, что «Болотная тварь» выходит из трясины в новом тизере.