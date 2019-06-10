Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian. Об этом сообщает ТАСС.

«Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — сказал Мединский.

По его словам, ведомство не станет выступать площадкой для переговоров кинокомпании Kinodanz и BadComedian.

Ранее сообщалось, что Kinodanz сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian.