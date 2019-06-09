Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали

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Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO «Чернобыль». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам политика, он еще не успел посмотреть сериал из-за лечения.

«По простым причинам — в больнице все время», — сказал Горбачев.

Он добавил, что ему обещали организовать просмотр в больнице, но пока это не получилось сделать.

Ранее Горбачев открестился от гонений на прототипа героя «Чернобыля».