Горбачеву обещали показать «Чернобыль» в больнице, но так и не дали
Последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев рассказал о планах посмотреть сериал HBO «Чернобыль». Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».
По словам политика, он еще не успел посмотреть сериал из-за лечения.
«По простым причинам — в больнице все время», — сказал Горбачев.
Он добавил, что ему обещали организовать просмотр в больнице, но пока это не получилось сделать.
Ранее Горбачев открестился от гонений на прототипа героя «Чернобыля».