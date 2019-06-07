Представитель Алибасова внес ясность в ситуацию с его состоянием
Пиар-директор Вадим Горжанкин рассказал, что состояние продюсера Бари Алибасова остается прежним, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Алибасов все еще в медикаментозном сне, «хуже не стало».
При этом по словам Горожанкина, дышит самостоятельно, без аппаратов.
Супруга Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина также заявила, что новой информации о его самочувствии пока нет.
Ранее сообщалось, что Албасов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.