Представитель Алибасова внес ясность в ситуацию с его состоянием

Пиар-директор Вадим Горжанкин рассказал, что состояние продюсера Бари Алибасова остается прежним, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Алибасов все еще в медикаментозном сне, «хуже не стало».

При этом по словам Горожанкина, дышит самостоятельно, без аппаратов.

Супруга Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина также заявила, что новой информации о его самочувствии пока нет.

Ранее сообщалось, что Албасов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.