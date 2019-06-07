Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались

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Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.

Сейчас, утверждает знакомый пары, 44-летний Купер и 33-летняя Шейк работают над документами о совместной опеке их дочери Леи, родившейся в марте 2017 года.

Пока официальные представители пары не комментируют слухи.

Актер и супермодель начали встречаться весной 2015 года. О том, что пара могла разорвать отношения, заговорили после выхода режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где актер и режиссер сыграл любовника героини Леди Гаги.

Ранее после слухов о расставании Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк в сети появилось совместное фото актера и режиссера Брэдли с поклонницей.