Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Сейчас, утверждает знакомый пары, 44-летний Купер и 33-летняя Шейк работают над документами о совместной опеке их дочери Леи, родившейся в марте 2017 года.
Пока официальные представители пары не комментируют слухи.
Актер и супермодель начали встречаться весной 2015 года. О том, что пара могла разорвать отношения, заговорили после выхода режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где актер и режиссер сыграл любовника героини Леди Гаги.
Ранее после слухов о расставании Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк в сети появилось совместное фото актера и режиссера Брэдли с поклонницей.