Шнурова заподозрили в плагиате

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Журналистка Ольга Бешлей заметила плагиат в новом клипе группы «Ленинград», лидером которой является Сергей Шнуров. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, клип «Ленинграда» на песню i_$uss имеет много общего с видео на песню The Next Day Дэвида Боуи.

Она также добавила, что подобное можно назвать «обширным цитированием».

Однако, Бешлей подчеркнула, что такое цитирования является «грубым».

Ранее сообщалось, что от СК требуют проверить новый клип Шнурова и «Ленинграда».