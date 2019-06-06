Мадонна внезапно решила пожаловаться на Харви Вайнштейна

Певица Мадонна пожаловалась на голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, Мадонна — одна из последних звезд, которая решила поделиться своим опытом работы с опальным Вайнштейном.

По ее словам, Вайнштейн пересек границу и кокетничал с ней во время их совместной работы. Она добавила, что продюсер вел себя подобным образом со многими женщинами, однако он был успешен и влиятелен, поэтому актрисам приходилось мириться с его поведением.

Она также отметила, что была очень рада, когда в октябре 2017 года несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против Вайнштейна.

«Когда это произошло, я действительно сказала: «Наконец-то!», — уточнила Мадонна.

По ее словам, она довольна, что того, кто на протяжении многих лет злоупотреблял своим положением, привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что Мадонна отреагировала на сообщения о свидании с американским лидером Дональдом Трампом.