Федосеева-Шукшина слегла после отравления Алибасова

У супруги продюсера Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной начались проблемы со здоровьем на фоне госпитализации мужа, сообщает сайт kp.ru.

Врач Алибасова рассказала, что у Шукшиной больное сердце.

«У Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. ...чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия», — заявила врач Марият Мухина.

По ее словам, в настоящее время Шукшина «буквально слегла», поскольку переживает за Алибасова.

Ранее стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы.