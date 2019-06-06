Федосеева-Шукшина слегла после отравления Алибасова
У супруги продюсера Бари Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной начались проблемы со здоровьем на фоне госпитализации мужа, сообщает сайт kp.ru.
Врач Алибасова рассказала, что у Шукшиной больное сердце.
«У Лидии Николаевны обострились проблемы со здоровьем. ...чуть что - сразу просыпается мерцательная аритмия», — заявила врач Марият Мухина.
По ее словам, в настоящее время Шукшина «буквально слегла», поскольку переживает за Алибасова.
Ранее стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы.