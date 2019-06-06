Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы

Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал «360».

По ее словам, выписка может состояться не раньше, чем через месяц.

Она добавила, что уже через три недели язвы Алибасова могут зажить, и он сможет самостоятельно есть.

Мухина также отметила, что Алибасову придется придерживаться строгой диеты: он сможет есть только все паровое и протертую пищу.

Ранее СМИ сообщили новые детали отравления Алибасова.