Врач прокомментировал высказывание Малышевой об истреблении женщин
Заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина прокомментировала высказывание телеведущей Елены Малышевой об истреблении женщин после 50 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам врача, полнота у женщин после 50 лет в большинстве случаев является следствием естественного процесса и не связана с перееданием. В более позднем возрасте потеря веса может вызывать болезни.
«Переедание действительно может быть причиной ожирения. Это называется нарушение пищевого поведения, — заявила Терешина.
Врач отмечает, что связи между ожирения и диабетом второго типа исследования не выявляют. Ожирение связывают с увеличением массы подкожного жира, которое регулируется женским половым гормоном эстрадиолом.
Ранее сообщалось, что Елена Малышева рассказала массовом истреблении женщин старше 50 лет.