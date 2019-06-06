СМИ узнали новые детали отравления Алибасова

Продюсера Бари Алибасова, выпившего химическую жижкость, подвел эмоциональный разговор с музыкальным продюсером, сообщает «Московский комсомолец».

После отравления накануне случайно выпитым средством для чистки труб Алибасов находится в реанимации.

Как сообщает СМИ, в тот день Алибасов, находясь в домашней студии, обсуждал с музыкальным продюсером по телефону нюансы звукозаписи

Отмечается, что «процесс сопровождался некоторой нервозностью», в полумраке, сидя без очков, Алибасов нащупал оставленный сантехниками флакон жидкости. Подумав, что это лимонад, он, не глядя, налил жидкость в стаканв стакан и залпом выпил.

Поняв, что произошло, он забил тревогу и сообщил о случившемся помощникам, поскольку был один дома.

Ранее сообщалось, что Алибасов из реанимации составил новое завещание.