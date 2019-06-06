Как Алибасов ложился в гроб, который несли участники «На-на», рассказал Жорин
Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин в беседе с телеканалом «360» рассказал о репетиции похорон, которую несколько лет назад устроил продюсер.
По словам Жорина, Алибасов, сейчас находящийся в реанимации после случайного употребления внутрь чистящего средства, продумал похороны детально. «Он ложился в гроб. Артисты группы «На-На» его несли, заносили в крематорий, что вызывало ужас у присутствующих. Он репетировал в деталях, какая должна быть музыка, кого приглашать или нет», — вспоминает Жорин.
Когда Алибасов отрепетировал «похоронную» часть завещания, он стал думать, что делать с имущественной составляющей: недвижимое имущество, авторские права и т. д. «Конечно, не все его желания вписывались в структуру нашего российского законодательства. Какие-то вещи он хотел прописать, которые крайне сложно прописать в завещании. Но все, что можно было, все было вписано», — поведал Жорин.
Жорин также добавил, что семь лет назад в завещании был упомянут и он сам, однако за эти годы текст мог измениться.
Ранее сообщалось, что Алибасов из реанимации составил новое завещание.