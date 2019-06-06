Панкратов-Черный находится в реанимации без сознания

Экстренно госпитализированный актер Александр Панкратов-Черный находится в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash.

Панкратов-Черный почувствовал недомогание утром 6 июня. Он упал в обморок и родным пришлось вызвать скорую помощь. После осмотра было принято решение о госпитализации. Утверждается, что в больнице Панкратов-Черный не приходит в сознание. Также известно, что у него резко упало давление, оно оценивается как критически минимальное.

Александру Панкратову-Черному в июне исполнится 70 лет. Народный артист России, звезда фильмов «Где находится нофелет?» и «Мы из джаза».

Ранее было опубликовано видео скандала инцидента на борту самолета с участием Александра Панкратова-Черного.