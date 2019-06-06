Раскрыта причина госпитализации звезды «Игры престолов»

Актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу в сериале «Игра престолов», госпитализировали для того, чтобы «успокоить его демонов». Об этом сообщает People со ссылкой на источник.

Как отмечается, актер решил прибегнуть к помощи специалистов из-за того, что сильно переживал и устал после длительных съемок в сериале «Игра престолов».

«Кит долгое время испытывал перенапряжение и понял, что ему нужна помощь, чтобы умерить некоторых из его демонов», — подчеркнул источник.

По его словам, актер также не был готов к своему успеху и это ударило по нему.

«Кит видел ошеломляющий успех своей карьеры и не был готов к нему на этом этапе жизни», — заявил источник.

По данным источника, в настоящее время звезда «Игры престолов» находится уже в нормальном психическом состоянии.

Ранее стало известно, как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала.