Раскрыта причина госпитализации звезды «Игры престолов»
Актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу в сериале «Игра престолов», госпитализировали для того, чтобы «успокоить его демонов». Об этом сообщает People со ссылкой на источник.
Как отмечается, актер решил прибегнуть к помощи специалистов из-за того, что сильно переживал и устал после длительных съемок в сериале «Игра престолов».
«Кит долгое время испытывал перенапряжение и понял, что ему нужна помощь, чтобы умерить некоторых из его демонов», — подчеркнул источник.
По его словам, актер также не был готов к своему успеху и это ударило по нему.
«Кит видел ошеломляющий успех своей карьеры и не был готов к нему на этом этапе жизни», — заявил источник.
По данным источника, в настоящее время звезда «Игры престолов» находится уже в нормальном психическом состоянии.
Ранее стало известно, как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала.