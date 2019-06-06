Не попавший в «Чернобыль» от HBO чернокожий ликвидатор дал интервью

Темнокожий ликвидатор Чернобыля Игорь Хиряк из России дал интервью на фоне нового сериала от HBO «Чернобыль». О себе он рассказал телеграм-каналу Mash.

Как отмечается, до этого британская сценаристка сериала «Чернобыль» Карла Мари Свит возмущалась, что нет темнокожих героев.

Хиряк рассказал о том, как он был отправлен ликвидировать аварию на 2, 5 месяца во время прохождения срочной службы в Киеве. По его словам, он возводил мосты и следил за безопасностью.

В настоящее время он работает водителем на заводе на малой родине и жалуется на проблемы с памятью.

Ранее сообщалось, что ликвидатор Чернобыля раскритиковал «Чернобыль».