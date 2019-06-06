Собчак намекнула, что это она помирила BadComedian и кинокомпанию-истца

Ксения Собчак во время предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1», 14 марта 2018 года
«Россия 1»

Российская телеведущая Ксения Собчак намекнула, что представители кинокомпании Kinodanz предложили блогеру BadComedian (Евгений Баженов) обсудить условия мирового соглашения при ее содействии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщил, что в Kinodanz заявили о готовности встретиться с видеоблогером и обсудить условия мирового соглашения.

«Медуза почему-то решила не писать, кто собственно убедил кинокомпанию пойти на это шаг. И, кстати, я считаю, что все бы выиграли от того, что блогер и кинокомпания поговорили бы о пиратстве и авторских правах в прямом эфире «Осторожно Собчак», — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей.