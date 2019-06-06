Собчак намекнула, что это она помирила BadComedian и кинокомпанию-истца

Российская телеведущая Ксения Собчак намекнула, что представители кинокомпании Kinodanz предложили блогеру BadComedian (Евгений Баженов) обсудить условия мирового соглашения при ее содействии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщил, что в Kinodanz заявили о готовности встретиться с видеоблогером и обсудить условия мирового соглашения.

«Медуза почему-то решила не писать, кто собственно убедил кинокомпанию пойти на это шаг. И, кстати, я считаю, что все бы выиграли от того, что блогер и кинокомпания поговорили бы о пиратстве и авторских правах в прямом эфире «Осторожно Собчак», — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей.