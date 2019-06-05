Сергей Минаев извинился за свое сообщение о смерти Алибасова

Писатель Сергей Минаев извинился перед подписчиками за то, что в своем телеграм-канале распространил новость о смерти продюсера Бари Алибасова.

Новость впоследствии оказалась ложной.

Минаев написал, что увидел сообщения СМИ и опубликовал непроверенную информацию, о чем сожалеет.

После этого ряд СМИ сообщили, что Бари Алибасов впал в кому и его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В свою очередь участник группы «На-На» Владимир Левкин сообщил, что Алибасов проведет три дня на обезболивающих препаратах перед возможной операцией.