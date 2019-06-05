Малышева ответила на обвинения участницы своего шоу во лжи

Телеведущая Елена Малышева выступила с заявлением после того, как одна из участниц ее программы, девушка с тяжелым заболеванием, обвинила организаторов передачи во лжи.

Ответ Малышевой опубликован в ее инстаграме.

Малышева заявила, что все, что было сказано участницей Гульназ Зайнуллиной — откровенная ложь. Малышева утверждает, что пациентку связали со специалистом, который предложил ей бесплатную операцию, но она отказалась и решила собирать деньги на свои нужды.

Она также заявила, что программа оплатила ей дорогу и проживание в Москве, а также организовала ей бесплатные консультации.

Ранее больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.

Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась.