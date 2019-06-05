Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче «Жить здорово!» на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Женщина пожаловалась, что ей пообещали бесплатное лечение, которого она так и не дождалась.

Уточняется, что Гульназ Зайнуллина редкого лимфостаза. Из-за этого ее пригласили на съемки, пообещав, по ее словам, оплатить лечение, а также провести бесплатное обследование, но ничего из этого она не дождалась.

«Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос «для чего тогда я приехала?» ответили - «в качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же «шоу», — рассказала Гульназ.

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