Собчак помирилась с униженной ею Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак помирилась с певицей Ольгой Бузовой, сообщает сайт kp.ru.

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Примирение случилось, когда ряд поп-звезд, включая Андрея Малахова, Филиппа Киркорова и Ксению Собчак, собрались, чтобы вместе посмотреть новый клип Ольги Бузовой.

Отмечается, что на мероприятии Собчак вручила Бузовой большой букет цветов.

Она «от всей души» поздравила певицу и заявила, что рада за ее успех. Она также попросила Бузову не сердиться на нее за скандал с дизайнером.

В ответ певица беззлобно назвала Собчак «маленькой врушкой», на что та посоветовала ей наплевать как на мнение дизайнера, так и на мнение самой Собчак, и заниматься прекрасной карьерой.