Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам блогера, судебные тяжбы продолжаются с начала этого года. Они начались из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Речь идет об иске на 1 млн рублей.

«Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Kinodanz, которая заявляет, что своим обзором я нарушил объемы цитирования», --сказал BadComedian.

Он заметил, что в законодательстве России нет четких указаний о нормах цитирования.

Ранее сообщалось, что рейтинг «Движения вверх» резко упал после критики видеоблогера.