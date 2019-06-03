Майли Сайрус атаковал поклонник
На американскую певицу Майли Сайрус набросился фанат из толпы. Видео размещено в твиттере.
На записи видно, как Сайрус идет вслед за своим мужем Лиамом Хемсвортом к машине. В этот момент один из поклонников хватает ее за волосы, а затем притягивает к себе и целует. После инцидента его оттеснили охранники.
Ранее певица Майли Сайрус не смогла справиться с эмоциями на церемонии прощания со звездой американского «Голоса» Дженис Фриман.
Llego a estar ahí, y al "fan" que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0— Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 2 июня 2019 г.