Майли Сайрус атаковал поклонник

На американскую певицу Майли Сайрус набросился фанат из толпы. Видео размещено в твиттере.

На записи видно, как Сайрус идет вслед за своим мужем Лиамом Хемсвортом к машине. В этот момент один из поклонников хватает ее за волосы, а затем притягивает к себе и целует. После инцидента его оттеснили охранники.

Ранее певица Майли Сайрус не смогла справиться с эмоциями на церемонии прощания со звездой американского «Голоса» Дженис Фриман.