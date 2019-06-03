В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Британская сценаристка Карла Мари Свит обратила внимание на отсутствие в сериале «Чернобыль» темнокожих актеров, за что пользователи в социальных сетях завалили ее негативными сообщениями.

Девушка опубликовала пост в своем твиттере, где сослалась на высказывания создателей сериала относительно ярко-выраженного британского акцента у персонажей «Чернобыля», который, по мнению руководства, никак не влияет на сюжет ленты.

«Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?» — заявила она.

В комментариях к публикации Свит посыпались негативные сообщений, в которых пользователи высмеивают ее и предлагают «заняться изучением истории на досуге». Также ее обвинили в расизме и гомофобии.

Ранее сообщалось, что сериал «Чернобыль» стал самым популярным в истории, обогнав «Игру Престолов».