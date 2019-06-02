Украинский блогер собрался на парламентские выборы

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий объявил, что может создать политическую партию и поучаствовать в выборах в Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам блогера, он не перестает думать об этой идее.

«Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь», — отметил Шарий.

Он добавил, что у него есть все необходимое для создания партии, в частности, своя голова и интересная команда.

Ранее сообщалось, что партия украинского лидера Владимира Зеленского ищет кандидатов в депутаты по объявлению.