Украинский блогер собрался на парламентские выборы
Украинский видеоблогер Анатолий Шарий объявил, что может создать политическую партию и поучаствовать в выборах в Раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам блогера, он не перестает думать об этой идее.
«Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь», — отметил Шарий.
Он добавил, что у него есть все необходимое для создания партии, в частности, своя голова и интересная команда.
Ранее сообщалось, что партия украинского лидера Владимира Зеленского ищет кандидатов в депутаты по объявлению.