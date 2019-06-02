Тейлор Свифт обвинила Трампа в лицемерной политике по ЛГБТ

Американская исполнительница Тейлор Свифт в своем твиттере опубликовала письмо, адресованное сенатору-республиканцу Ламару Александру, в котором она критикует президента США Дональда Трампа за лицемерие в политике по ЛГБТ.

В письме Свифт указывает на то, Трамп публично заявляет о поддержке равноправия, но в то же время выступая против Закона о равенстве.

«Человек не может говорить, что поддерживает сообщество, а в следующую минуту осуждать их», — написала Свифт.

Помимо письма певица прикрепила к твиту ссылку на петицию с призывом принять Закон о равенстве в США.

Ранее сообщалось, что мэр Лондона назвал Трампа фашистом.