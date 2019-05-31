Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

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Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков заступился за школьников из Владивостока, которые устроили выпускной в БДСМ-костюмах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, школьники захотели проявить себя, и их выступление стало проявлением творческого характера.

«Как-то себя хотели заявить творчески»,— уточнил Машков.

Он также заявил о необходимости возвращения театральных кружков в школы. Тогда, подчеркнул актер, такие перфомансы станут «еще ярче и осмысленнее».

Ранее стало известно, чем закончился скандал с выпускниками в БДСМ-костюмах.