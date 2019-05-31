Стивен Кинг вспомнил «недалекого» Трампа при просмотре «Чернобыля»

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что при просмотре сериала HBO «Чернобыль» он вспомнил обладающего «посредственным интеллектом» президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем твиттере.

Он объяснил, что, как и люди, ответственные за «обреченный» ядерный реактор, наделенный «посредственным интеллектом» Трамп отвечает за «великую силу», которую «он не понимает».

Писатель добавил, что под «великой силой» он имеет в виду «экономическое и глобальное» влияние США.

Ранее Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов».