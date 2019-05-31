Клинтон и дочь открывают «феминистскую» продюсерскую компанию

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Хиллари Клинтон и ее дочь Челси Клинтон решили основать продюсерскую компанию, которая займется производством фильмов и ТВ-передач, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Клинтоны уже провели переговоры с киностудиями, чтобы получить финансирование на свои проекты.

В агентстве добавили, что Клинтон и дочь с помощью новой студии собираются «воздействовать» на культуру и общество. Ожидается, что они сфокусируются на продюсировании проектов, посвященных женщинам.

Ранее Клинтон заявила, что каждый американец должен знать о «российском вмешательстве».