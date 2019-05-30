У «Гарри Поттера» появится продолжение

Писательница Джоан Роулинг объявила о том, что планирует выпустить четыре рассказа о вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Mirror.

Новые книги, которые глубже введут читателя в волшебный мир Хогвартса, будут посвящены урокам, изучаемым в школе волшебников. Части будут опубликованы в виде электронных книг на официальном сайте Гарри Поттера.

В конце июня планируется выход таких частей, как «Путешествие в чары и защиту от темных искусств» и «Введение в зельеварение и гербологию». Даты публикации «Путешествие в гадание и астрономию» и «Введение в уход за фантастическими животными» пока неизвестны.

Иллюстрациями к книгам займется художник Рохан Дэниэль Исон.

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня выхода первой книги.

Ранее сообщалось, что актеры и создатели «Игры Престолов» рассказали об особенностях съемки сериала в документальном фильме «Последний дозор».