Энсел Эльгорт справляется со скорбью и наркотиками в первом трейлере «Щегла»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/109/12138109/111-pic905-895x505-15682.jpg">

Главный герой фильма «Щегол» Теодор Деккер в исполнении актера Энселя Эльгорта в первом трейлере пытается преодолеть скорбь и наркотическую зависимость после потери матери.

Кинофильм рассказывает историю Деккера, который при теракте в нью-йоркском Метрополитен-музее в возрасте 13 лет потерял мать и получил от умирающего старика картину кисти голландского художника Карела Фабрициуса. Неизвестный потребовал, чтобы Деккер вынес произведение искусства из музея, это приобретение окажет значительное влияние на его жизнь.

«Щегол» является экранизацией одноименного романа Донны Тартт, которая в 2014 году получила за него Пулитцеровскую премию. Режиссером фильма стал Джон Кроули.

Ранее появился первый трейлер криминальной драмы Amazon.