Горбачев захотел посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генсек ЦК КПСС заявил, что хочет посмотреть сериал телеканала HBO «Чернобыль», повествующий об аварии на АЭС в 1986 году. Об этом политик рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Он признался, что еще не видел премьеру, но собирается ознакомиться с сериалом в ближайшее время.

Телесериал о трагедии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль» телеканала HBO обогнал по популярности «Игру престолов» — масштабный проект этой же телесети.

Как следует из данных агрегатора отзывов на фильмы и сериалы Rotten Tomatoes, первый сезон «Чернобыля» понравился 95% кинокритиков.