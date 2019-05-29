Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»

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Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.

Как отмечается, украинский эксперт назвал своего российского коллегу «идиотом» из-за критики в адрес Саакашвили.

При этом российский политолог покинул студию телеканала после оскорбления.

Ранее сообщалось, что Саакашвили не взяли в команду президента Украины Владимира Зеленского.