Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Как отмечается, украинский эксперт назвал своего российского коллегу «идиотом» из-за критики в адрес Саакашвили.
При этом российский политолог покинул студию телеканала после оскорбления.
Ранее сообщалось, что Саакашвили не взяли в команду президента Украины Владимира Зеленского.