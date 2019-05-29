Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

По данным издания, актер находится в клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут уже месяц.

Отмечается, что ухудшение состояния Харингтона было вызвано окончанием сериала «Игра престолов», в котором он снимался на протяжении нескольких лет. Источник утверждает, что завершение сериала «сильно ударило» по Харингтону.

Ранее сообщалось, как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала.