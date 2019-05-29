Егор Крид рассказал о разрыве с Тимати

Российский исполнитель Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о причинах прекращения сотрудничества с лейблом Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати (Тимур Юнусов). Видеозапись интервью была опубликована на YouTube-канале «вДудь».

По словам Крида, он решил не продлевать контракт с лейблом после семи лет сотрудничества, потому что перерос уровень Black Star. Певец утверждает, что сам пишет тексты своих песен, участвует в монтаже клипов, и потому больше не хочет зависеть от продюсеров.

Также Крид признался, что поначалу получал по 30-50 тыс. руб., а руководители Black Star даже хотели с ним расстаться, так как он не приносил лейблу прибыли.

Ранее Тимати впервые сделал заявление об уходе Егора Крида.