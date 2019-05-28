Наташа Королева прокомментировала сравнение с Саакашвили

Российская певица Наташа Королева дала комментарий после того, как после возвращения гражданства Украины экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили официальный представитель МИД России Мария Захарова упомянула ее. Об этом сообщает ФАН.

Ранее Захарова сказала, что, у певицы Наташи Королевой больше прав находиться на Украине, чем у экс-губернатора Одесской области.

Наташа Королева заявляла, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвинений в пропаганде экстремизма. По словам 45-летней артистки, причиной тому стала песня «Маленькая страна».

«Если Мария Захарова выразила надежду, а она человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, и мне вернут [право на въезд]», — сказала Королева.

Она добавила, что хотела бы попасть на свою «историческую родину» на могилы к родным, а также подчеркнула, что всегда была гражданкой России и, в отличие от Саакашвили, ее гражданства не лишали.