Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини «Игры престолов», передает РИА «Новости».

Сотрудник госуслуг, который регистрировал ребенка, поздравил родителей фразой на валирийском языке.

Отмечается, что за последние восемь лет, пока выходил сериал, в столице появились 18 девочек с именем Арья.

В США именем Арья в прошлом году назвали 2 545 новорожденнных.

Ранее актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», успокоила родителей, назвавших детей в честь ее героини.