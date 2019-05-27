Безруков отчитал шельмующих Россию коллег по кинематографу
Актер Сергей Безруков заявил, что в настоящее время стало модным говорить плохо о России. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Искусство должно быть вне политики, искусство должно рассказывать о нас с вами, о человеке», — сказал Безруков.
По его словам, в настоящее время идет спрос «на провокацию и политику в кино».
Он также добавил, что следует говорить о проблемах в стране, но человеческая история «сильнее греет душу».
Ранее Безруков заявил, что на домогательствах построена вся мировая классика.