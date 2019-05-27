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Фильм режиссера Гая Ричи «Аладдин» возглавил российский прокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала 413,5 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Как отмечается, второе место занял фильм «Тайная жизнь домашних животных - 2», который собрал более 150 млн рублей.

При этом тройку лидеров замыкает картина «Покемон. Детектив Пикачу», которая собрала 94,2 млн рублей за выходные.

Ранее сообщалось, что «Детектив Пикачу» по франшизе «Покемон» возглавил российский прокат.