Зеленский пообещал поддержку кино Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что одной из своих главных задач он считает поддержку отечественного кинематографа. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, он ждет от украинских фильмов международных наград.
«Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград», — отметил Зеленский.
Он также выразил надежду, что в скором времени украинцы будут выбирать отечественное кино.
Ранее сообщалось, что киевлян возмутило поздравление Зеленского с Днем города.