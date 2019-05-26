Зеленский пообещал поддержку кино Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что одной из своих главных задач он считает поддержку отечественного кинематографа. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он ждет от украинских фильмов международных наград.

«Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград», — отметил Зеленский.

Он также выразил надежду, что в скором времени украинцы будут выбирать отечественное кино.

Ранее сообщалось, что киевлян возмутило поздравление Зеленского с Днем города.