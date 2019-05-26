Бузова захотела спеть с Киркоровым на «Евровидении»

Певица Ольга Бузова предложила российскому исполнителю Филиппу Киркорову вместе выступить на «Евровидении» в 2020 году, сообщает ФАН.

Певица поблагодарила Киркорова за то, что он забрал ее статуэтку на музыкальной премии RU.TV, куда она не смогла прийти.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король. А по Евровидению... Может, там и презентуем наш дуэт?» — заявила она.

Ранее российский певец Дима Билан допустил, что поучаствует в «Евровидении» в третий раз.