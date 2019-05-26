Режиссер «Чужого» обсуждает с Disney съемки продолжения

Американский кинорежиссер Ридли Скотт подтвердил, что ведет переговоры с компанией Walt Disney о съемках продолжения его фильма «Чужой». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, серия фильмов должна «эволюционировать», чтобы выжить. Скотт намекнул, что речь идет о съемках приквела.

«Давайте оставим это позади и посмотрим, как эта идея может развиться. Вот этим мы сейчас и занимаемся», — сказал Скотт.

Скотт известен по таким фильмам, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Гладиатор», «Марсианин».

Ранее сообщалось, что Ридли Скотт получит почетную премию BAFTA.