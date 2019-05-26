Видео Тарантино после провала в Каннах фильма с Ди Каприо появилось в Сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/12376099/RTX6W1AH-pic905-895x505-32871.jpg">

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, оставшийся без наград Каннского фестиваля, после посвященной его фильму «Однажды в Голливуде» пресс-конференции был запечатлен на видео с сигарой. Кадры опубликовал портал TMZ.

Во время пресс-конференции журналистка задала Тарантино вопрос о том, почему у актрисы Марго Робби в фильме так мало реплик, режиссер отвечать отказался.

«Я просто отвергаю вашу гипотезу», — заявил Тарантино.

По данным портала, после этого режиссер направился на пляж, где его засняли на видео с сигарой.

Ранее сообщалось, что Тарантино задумался о расширенной версии «Однажды в Голливуде».