Видео Тарантино после провала в Каннах фильма с Ди Каприо появилось в Сети
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, оставшийся без наград Каннского фестиваля, после посвященной его фильму «Однажды в Голливуде» пресс-конференции был запечатлен на видео с сигарой. Кадры опубликовал портал TMZ.
Во время пресс-конференции журналистка задала Тарантино вопрос о том, почему у актрисы Марго Робби в фильме так мало реплик, режиссер отвечать отказался.
«Я просто отвергаю вашу гипотезу», — заявил Тарантино.
По данным портала, после этого режиссер направился на пляж, где его засняли на видео с сигарой.
Ранее сообщалось, что Тарантино задумался о расширенной версии «Однажды в Голливуде».