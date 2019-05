Диджей Moby обнародовал доказательство романа с Натали Портман

Диджей Moby (Ричард Мелвилл Холл) опубликовал снимок, на котором он обнимает юную актрису Натали Портман в доказательство того, что между ними ранее был роман. Фотографию диджей разместил на своей странице в инстаграме.

По его словам, он недавно прочитал статью, в которой Портман опровергала их романтические отношения в прошлом. Moby заявил, что короткий роман между ними все-таки был в 1999 году, после которого они остались друзьями.

«Мне нравится Натали, и я уважаю ее ум и активность. Но, честно говоря, я не могу понять, почему она активно искажала правду о наших (пусть и коротких) отношениях», — написал Moby.

Он добавил, что может понять Портман, если она сожалеет об их романе в прошлом, отметив, что на ее месте тоже пожалел бы об этом.

О своих отношениях с Портман Moby рассказал в своей книге Then It Fell Apart.

Ранее сообщалось, что Натали Портман назвала основной закон Израиля расистским.