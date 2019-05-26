Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне

Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Жасмин отнеслась к публикации с юмором, назвав его своим «фаворитом в рубрике «Записки сумасшедшего».

«Филипп (Киркоров. — «Газета.Ru»), ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью! Ребята из Vladtime, однозначно, премия «Провал года» за детективные расследования сегодня ваша», — написала Жасмин.

Она добавила, что авторы заметки «сделали ее день» и поблагодарила их.

Ранее Жасмин рассказала о свиданиях с осужденным мужем.