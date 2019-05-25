Названы лучшие актер и актриса Каннского фестиваля

Открытие 72-го Каннского кинофестиваля, 14 мая 2019 года
Eric Gaillard/Reuters

Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале присудили Антонио Бандерасу за фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Лучшей актрисой Каннского кинофестиваля стала Эмили Бичем за роль в фильме «Малыш Джо».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии закрытия 72-го международного Каннского кинофестиваля.