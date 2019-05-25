Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends, передает ФАН.

Согласно статистике, пользователи ищут в Сети, как отменить подписку на канал.

Ранее сообщалось, что многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода. Поклонники также раскритиковали вышедшие эпизоды за скомканность повествования, нелепое закрытие сюжетных арок и сомнительное поведение персонажей.

Петиция, в которой поклонники «Игры престолов» требуют от телеканала HBO переснять заключительный сезон, собрала более миллиона подписей за два дня.